Özgür Özel: Öcalan’ı AKP serbest bırakmak istedi, Erdoğan’ın imzası var

Seçimlere 9 gün kala iktidarın kutuplaştırıcı ve sert söylemleri de arttı. Başta AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Cumhur İttifakı’nda yer alan isimler miting meydanlarında sürekli muhalefeti ‘terör’le ilişkilendiren yalanlara başvuruyor.

Son propaganda aracı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde İmralı’da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın da serbest bırakılacağı iddiası.

Bakan Soylu önceki gün katıldığı bir televizyon programında da bu iddiasını tekrarladı. Soylu, “Ben Apo'ya özgürlük vereceğim, diyor” dedi. Sunucunun bunu kimin söylediğini sorması üzerine Soylu, yanıt veremedi. Erdoğan ise 29 Nisan’daki İzmir mitinginde “Bunların hayatı yalan. Bay Kemal ne diyor? Selo'yu cezaevinden çıkartacakmış, hatta bebek katili Apo'yu da çıkartacakmış” dedi.



Bu açıklamalara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bir televizyon programında “Biz ‘Öcalan'ı serbest bırakacağız’ diyen bir parti yetkilimizin videosunu gösterin siyaseti bırakacağım" dedi. Özel bu sözlerini sosyal medya hesabından da paylaştı.



Özel, AKP'nin biri 2006 yılında olmak üzere Öcalan'ı serbest bırakmak amacıyla Meclis'e kanuni düzenlemeler sunduğunu ancak partilerinin itirazları üzerine geri çekildiğini belirtti.



ERDOĞAN’IN İMZASI VAR



Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre dönemin Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e sunulan tasarının 6’ncı maddesinin son fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: “…suç işlemek için örgüt kurma suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyeleri hakkında da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Böylece terör örgütleriyle ilgili olarak zaman zaman ‘pişmanlık yasası’ adıyla özel kanuni düzenlemeler yapılmasına duyulan ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. Ancak, bu hükme göre, terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyesi konumundaki kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir.”



2006 yılında Meclis’e sunulan ancak Adalet Komisyonu’nda bu ifadeler çıkarılan tasarıda imzası olanlar ise çok ilginç. Tasarıda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da dâhil olmak üzere bütün Bakanlar Kurulu’nun imzası bulunuyor.

‘İFTİRA ATIYORLAR’

Konuya ilişkin konuşan Özel şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı, genel başkanlarıyla, sözcüleriyle yalana dayalı bir kampanya yürütüyor. Milletin gönlünden düştüklerini seçimi kazanamayacaklarını anladıkça tezvirata başvuruyorlar. Seçim kampanyasının başından beri ağızlarında bir cümle var, ‘Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaklar’. Bugüne kadar Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına ve etkin pişmanlıktan yararlanmasına yönelik en net girişim, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2006 yılında bir kanun tasarısı olarak gelmiş, bu düzenleme başta partimiz, kamuoyunun baskıları sonucunda komisyon aşamasında tasarı metninden çıkarılmıştır. Yine çözüm süreci olarak adlandırılan döneminde Öcalan’a yönelik ev hapsi kararı verilebileceğine yönelik AKP sözcülerinin demeçleri hafızalarımızdadır. Tayyip Erdoğan ve ekibi, bunca girişimde bulunmamış gibi şimdi, partimize, ittifakımıza, cumhurbaşkanı adayımıza bu iftiraları atmaktadır.”