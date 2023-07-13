Ahşap bina alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yandı.

Ahşap bina alev alev yandı

İHA'dan alınan habere göre yangın, ilçeye bağlı Dere köyde meydana geldi. S.D.’ye ait iki katlı ahşap evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Köy sakinleri gökyüzüne yükselen dumanı görünce Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yol kenarına yakın olmayan ev için itfaiye ekibi zorlu uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ardından soğutma işlemi yapıldı.

Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evde can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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