Acun Ilıcalı’nın acı günü

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı’nın acı günü
Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı hayatını kaybetti. Ilıcalı, amcası için bir veda mesajı yayınladı.

Ünlü yapımcı amcasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Amcasına duygu dolu sözlerle veda eden Ilıcalı, paylaşımında "İyilikten başka bir şey düşünmeyerek, zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür... Canımız Gürbüz Amcam'ı kaybettik, başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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Ilıcalı’nın veda paylaşımına yorum yapan Ertem Şener, Cemal Can Canseven, Yılmaz Morgül, Bilgehan Demir gibi ünlü isimler de Ilıcalı’ya baş sağlığı diledi.

Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucuları üyesi olarak görev yapmış yüksek ziraat mühendisiydi.

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Cenaze, Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da yattığı Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

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