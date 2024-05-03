Son dakika… Erdoğan: Yumuşama dönemine girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, "Özgür Bey şu an CHP'de genel başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme.” ifadelerini kullanan Erdoğan, bundan önceki süreçte bu adımların atılmadığını ifade etti.

“Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.” açıklamasını yapan Erdoğan, ilk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek yumuşama dönemini başlatacağını ifade etti.

İSRAİL İLE TİCARETE DE DEĞİNDİ

Yaptığı açıklamada, İsrail ile ticaret konusuna da değinen Erdoğan, “İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim seyirci kalmamız düşünülemez. Atılacak adımlar nelerdir, yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler bunu acımasızca kullandı.” ifadelerini kullandı.

Acele etmeden süreci değerlendirmeyi istediklerini belirten Erdoğan, “İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza, Netanyahu ile ABD'de yaptığım görüşmeyi durup dururken yapmadım. Ama Netanyahu acımasız. Bu acımasızlığını da bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi.” söyleminde bulundu ve ABD başta olmak üzere tüm Batı’nın İsrail’e çalıştığını söyledi.

Erdoğan, “İmkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in fakir, yoksul insanları İsrail'in bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında daha sabredemezdik, adımlarımızı attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bunu yok farz ederek bu kapıyı kapattık.” ifadesini kaydetti.