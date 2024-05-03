Özgür Özel'den boş koltukla ilgili ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den boş koltukla ilgili ilk açıklama
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel yaptığı açıklama ile bu sorunun iade-ziyaret adımı ile çözüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkatler çekmiş ve Özel’in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti.

Özel'den konu hakkında ilk açıklama geldi.

Özel konu hakkında yaptığı açıklamada bu sorunun Erdoğan tarafından yapılacağı belirtilen iade-i ziyaret adımı ile çözüldüğünü açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkatler çekmiş ve Özel’in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti.

BASIN AÇIKLAMASINDA BOŞ KOLTUK SORUSU

DEM Parti, yerel seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir ziyaret düzenledi. Yapılan ziyaret sonrasında ortak bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Özgür Özel’e dün çokça gündem olan Erdoğan ile görüşmesi soruldu.

Özel’e, yapılan görüşmede sosyal medyada da çokça konuşulan boş koltuk sorusu yöneltildi.

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Özel bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde üzülmüş oldu.

Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum.

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