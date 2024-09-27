Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

ABD'de 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Ahu Tuğba’nın kızından otopsi açıklaması! Cenaze programı belli olduAhu Tuğba’nın kızından otopsi açıklaması! Cenaze programı belli oldu

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı. 'Ölümü şüpheli' iddiaları vardıAhu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı. 'Ölümü şüpheli' iddiaları vardı

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden annesinin otopsi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, resmi prosedürlerle uğraştıklarını ve kendisinin de pasaportunu yenilemesi gerektiği için cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu.

Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Ali Erbaş'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'
Ali Erbaş'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'
14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı
14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu
Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu
Naci Görür yeni bir şehir için daha uyarıda bulundu! Yanlış yapılıyor!
Naci Görür yeni bir şehir için daha uyarıda bulundu! Yanlış yapılıyor!
Baltık Kuru Yük Endeksi yükselişini sürdürüyor
Baltık Kuru Yük Endeksi yükselişini sürdürüyor