Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı. Meğer en büyük korkusu...

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, bu yılın nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonrası, 8 saat süren bir operasyon geçirmiş ve 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bu dönemde kızı Anjelik, Ahu Tuğba'ya sürekli olarak refakat etmişti.

Ahu Tuğba evinde ölü bulundu

Ahu Tuğba kimdir?

Taburcu olduğu mayıs ayında, Tuğba, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirmişti: "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor, yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır."

Haziran ayında sağlık durumu yeniden kötüleşmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ahu Tuğba'nın, 2013 yılında akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi sürecinde bir vasiyetname hazırlattığı ve organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Tuğba, vasiyetinin içeriğini açıklamasa da şu açıklamaları yapmıştı:

"EN BÜYÜK KORKUM KIZIMI BİR DAHA GÖREMEMEKTİ..."

"Akciğerim alınacaktı ve ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, sadece 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasağı nedeniyle vasiyetnamemi hazırladım. Ameliyata gideceğim gün noteri çağırdım ve vasiyetimi yazdırdım. Ameliyattan sonra yaşayacağımı mı öleceğimi mi bilmiyordum. En büyük korkum, kızımı bir daha görememekti; ölümden korkmuyordum. Kızım Bodrum’a geldiğinde, ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu Bodrum’a çevirdim ve ona otelde olduğumu söyledim. Yaşıyor olmam, ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum, ameliyata gerek olmadığını söyledi."

Son olarak, Ahu Tuğba, geçtiğimiz akşam Miami'deki evinde hayatını kaybetti.