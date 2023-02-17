Ahududu bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ahududu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ahududu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

AHUDUDU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur.

AHUDUDU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar

-Terletir ve idrar söktürür

-Kabızlığı giderir

-Vücuda dinçlik verir

-Romatizma, mafsal kireçlenmesi, nikris, boğaz, bademcik ve göz iltihaplarında kullanılır

-Kansızlık ve veremde çok iyi bir gıdadır. Ateşi düşürür. Üre ve şeker hastalarına da faydalıdır.

NASIL YENİLİR?

Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, urup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir.

ZARARI VAR MI?

Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.