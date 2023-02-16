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Kaplanboğan Otu bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Kaplanboğan otu sıkça kullanılan şifalı bir bitki. Peki, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:18
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Kaplanboğan Otu bitkisi nedir?

Kaplanboğan Otu bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir?
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Pek fazla bilinmeyen Kaplanboğan Otu aynı zamanda kurtboğan otu, itboğan otu, bıldırcın otu olarak da biliniyor. Özellikle alternatif Çin tıbbında ve ayurvedik tedavilerde kullanım alanı buluyor. İşte faydaları:

GUT HASTALIĞI:
Gut hastalığının belirtilerinden olan eklem ağrıları ve ayak tabanı ağrılarının hafifletilmesinde kaplanboğan otu kullanılır. Ot aynı zamanda yine eklem bölgelerinde gut hastalığı nedeniyle oluşan şişliklerin inmesine yardımcı olur.

BOĞMACA:
Boğmaca hastalığına karşı pek çok kişi aşılansa da solunum yollarını ciddi biçimde etkilediği için dikkatli olunması gereken bir hastalık. Kaplanboğan otu boğmacayla gelen kuru öksürüğün hafifletilmesinde kullanılabilir.

Bazı bitki uzmanları çeşitli kalp hastalıklarına karşı kaplanboğan otu kullanımı önerse de doktorlar bu gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bitkisel çözümlerin durumu daha da kötüleştirebileceğini söyleyerek uyarıyor. Kaplanboğan otunun kalp hastalıkları için faydası özellikle kaygı sorunu olan hastalarda stresi azaltma ve kalbe binen yükü hafifletme şeklinde.

YAN ETKİLERİ NELERDİR

Kaplanboğan otu zehirlenmesi önce kalp çevresinde bulunan damarları etkiler. Göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı, kalp atışlarının hızlanması zehirlenme belirtisi olabiliyor. Ot sadece kalpte değil sindirim sisteminde de sorunlara yol açarak mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Kaplanboğan otunun bilinçsiz kullanımı sonucu yüzde hissizlik, ağız çevresinde iğne batmasına benzer ağrılar, kol ve bacaklarda güçsüzlüğe yol açabilir.
Ciddi zehirlenme belirtilerinden kaçınmak için kaplanboğan otunun dozajının bir uzman kontrolünde hazırlanması gerekiyor.

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