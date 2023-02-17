Ahududu bitkisi vereme iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ahududu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ahududu diğer ismiyle ağaç çileği bitkisi kansızlık ve veremde çok iyi bir gıda olduğu biliniyor.

VEREM NEDİR?

Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesi ile özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.

Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kabız olur.

NASIL YENİLİR?

Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, urup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir.

AHUDUDU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur.

ZARARI VAR MI?

Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir.