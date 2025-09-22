AI saldırıları kapıda! 2025'in en güçlü koruma kalkanı: Siz hazır mısınız?

Siber güvenlik dünyası, 2025’te yapay zeka kaynaklı tehditlerin etkisiyle değişti. Gartner analistleri, GenAI’nin gelişimiyle tedarik zinciri bağımlılıklarının arttığını belirtti; dijital merkeziyetsizlik, düzenleyici değişiklikler ve yetenek eksikliği, tehdit ortamını karmaşıklaştırdı.

Uzmanlar, kuruluşların güvenlik odaklı kültür programlarını genişleterek siber duruşlarını güçlendirdiğini vurguladı. World Economic Forum’un Küresel Siber Güvenlik Görünümü 2025 raporu, ekonomileri etkileyen trendleri ortaya koydu. Raporda, yönetmelik parçalanmasının CISO’ların yüzde 76’sını etkilediği belirtildi; kamu sektöründe direnç eksikliği yüzde 38’e yükseldi.

Accenture iş birliğiyle yapılan çalışma, yetenek açığının yüzde 49’a ulaştığını gösterdi; özel sektörün yüzde 10’luk direnç üstünlüğü, eşitsizliği vurguladı. IBM uzmanları, AI’nin hem dost hem düşman olduğunu ifade etti; gölge AI modelleri, veri ihlallerini artırdı ve ihlal maliyeti rekor kırdı.

Forbes’ta Chuck Brooks, AI ajanlarının yüzde 87’sinin siber saldırılarda kullanıldığını belirtti; SoSafe araştırması, Avrupa’da bu oranın hızla arttığını gösterdi.

SentinelOne raporu, yetenek kıtlığının sıfır güven ve AI tabanlı algılamayı zorlaştırdığını aktardı; fidye yazılımlarının Ransomware-as-a-Service modeli, toparlanma maliyetini 2,73 milyon dolara yükseltti.

Check Point’in 2025 raporu, infostealer’ların ve bulut açıklarının baskın olacağını öngördü; VikingCloud verileri, siber suçların küresel maliyetini 10,5 trilyon dolara çıkardı.

EY’nin Küresel Siber Güvenlik 2025 Araştırması, 19 ülkeden CISO görüşlerini topladı; siber fonksiyonların proje başına 36 milyon dolar değer kattığı vurgulandı.

AI otomasyonu, tehdit yanıt sürelerini yüzde 50 azalttı ve yılda 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı, çok modlu AI’nin saldırı zincirlerini otomatikleştireceğini belirtti; IoT cihazlarının yaygınlığı, derin sahtekarlıkları karmaşıklaştırdı.

Corey Nachreiner, esnek AI destekli stratejilerin kritik olduğunu ifade etti. Bireyler, verilerini korumak için sıfır güven yaklaşımını benimsedi; her erişimi doğruladı, çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdi. Güçlü, benzersiz şifreler oluşturdu; şifre yöneticileriyle güvenliği artırdı. Yazılım güncellemeleriyle açıkları kapattı; yedeklemeleri offline sakladı. Phishing eğitimleri aldı; şüpheli e-postaları bildirdi. VPN’lerle kamu ağlarında şifreleme sağladı; gizlilik odaklı tarayıcılar kullandı. Florian Roth gibi DFIR uzmanları, saldırganların bulut ve edge cihazlara yöneldiğini uyardı; OAuth token’larını izlemeyi önerdi.

CompTIA’nın 2025 raporu, yalnızca yüzde 25’in cybersecurity’nin ciddi şekilde iyileştiğini düşündüğünü gösterdi; uzmanlık katmanları zorunlu hale geldi.

Splashtop trendleri, Cybersecurity-as-a-Service’in yükseldiğini vurguladı; ölçeklenebilir çözümler, iç kaynakları rahatlattı.

KPMG, AI çağında temel ilkelerin önemini belirtti; dijital kimliklerin biyometrik zorluklarını ele aldı.

NTT uzmanları, tedarik zinciri saldırılarının ön planda olacağını öngördü; jeopolitik siber savaşların büyüdüğünü aktardı.

SymPRO Bilişim analizi, bulut saldırılarının verileri hedeflediğini gösterdi; proaktif savunma araçlarının vazgeçilmez olduğunu savundu.

Araştırmacılar, Web of Science verileriyle yayın trendlerini inceledi; siber güvenlik araştırmalarının küresel çapta patladığını ortaya koydu.

Bu dinamik ortamda, bireyler ve kurumlar, sürekli öğrenmeyle direnç kazandı; 2025’i daha güvenli hale getirdi.

