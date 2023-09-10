AIDS belirtileri nelerdir hangi hastalıklara neden olur

Çağın vebası olarak adlandırılan AIDS ile ilgili halen birçok şey belirsizliğini korurken uzmanlar ölümcül hastalığın belirtileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte AIDS’e neden olan hastalıklardan bazıları ve ilk belirtileri.

Editör: Murat Öztürk

AIDS BELİRTİLERİ NELER?



Sık kuru öksürük,

Yorgunluk hissi,

İştahsızlık ,

Uzun süren isaller,

Gece terlemeleri,

Halsizlik,

Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,

Genital bölge yaraları,

Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,

Ya da hafif kilo kayıpları,



Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor



AİDS’E NEDEN OLAN HASTALIKLAR



Güneşe karşı hassasiyet

Yutma güçlüğü

Tat alma duyusunda bozukluğa

Bulantı,

Kusma

Cilt hastalıkları sedef vb.

Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük

Sinir sisteminde rahatsızlıklar

Nörolojik rahatsızlıklar

Baş ağrısı,

El ve ayaklarda güçsüzlük

Davranış bozuklukları

Cilt kanseri

Rektum kanseri

Lenfoma

Beyinde Lenfoma

Karın ağrısı

ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.

Ateş

Gece terlemesi

Kilo kaybı

Öksürük

Nefes darlığı

En sık karşılaşılan pamukçuk

Anemi

Yemek borusunun mantar enfeksiyonudur ( özefajial kandidiasis ).

Pnömoni

Tüberküloz

Bakteriyel

Viral

Parazitik

ilaç kullanımı sonrası döküntü

Kalp zarında sıvı toplanması

