AIDS belirtileri nelerdir hangi hastalıklara neden olur
Çağın vebası olarak adlandırılan AIDS ile ilgili halen birçok şey belirsizliğini korurken uzmanlar ölümcül hastalığın belirtileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte AIDS’e neden olan hastalıklardan bazıları ve ilk belirtileri.
Editör: Murat Öztürk
AIDS BELİRTİLERİ NELER?
Sık kuru öksürük,
Yorgunluk hissi,
İştahsızlık ,
Uzun süren isaller,
Gece terlemeleri,
Halsizlik,
Ağızda oluşan ve geçmeyen aftlar,
Genital bölge yaraları,
Aşırı kilo kaybı sonlara doğru oluşur daha çok,
Ya da hafif kilo kayıpları,
Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidelmesi gerekiyor
AİDS’E NEDEN OLAN HASTALIKLAR
Güneşe karşı hassasiyet
Yutma güçlüğü
Tat alma duyusunda bozukluğa
Bulantı,
Kusma
Cilt hastalıkları sedef vb.
Sitomegalovirus enfeksiyonu - Retinada enfeksiyon ve körlük
Sinir sisteminde rahatsızlıklar
Nörolojik rahatsızlıklar
Baş ağrısı,
El ve ayaklarda güçsüzlük
Davranış bozuklukları
Cilt kanseri
Rektum kanseri
Lenfoma
Beyinde Lenfoma
Karın ağrısı
ishal sık görülür. Ölüm nedenlerinden biridir.
Ateş
Gece terlemesi
Kilo kaybı
Öksürük
Nefes darlığı
En sık karşılaşılan pamukçuk
Anemi
Yemek borusunun mantar enfeksiyonudur ( özefajial kandidiasis ).
Pnömoni
Tüberküloz
Bakteriyel
Viral
Parazitik
ilaç kullanımı sonrası döküntü
Kalp zarında sıvı toplanması