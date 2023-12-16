Aile 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Aile’nin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aile 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aile’nin 25. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Aile 25. bölümü 19 Aralık Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

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AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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AİLE OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ Aslan Soykan.

Serenay Sarıkaya Devin Akın.

Nur Sürer Hülya Soykan.

Nejat İşler Cihan Soykan.

Canan Ergüder Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen İbrahim Soykan.

Emel Göksu Seher Soykan.

Yüsra Geyik Yağmur Akın.

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