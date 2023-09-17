Aile kavgasında silahlar konuştu: Olaya müdahale eden polis omzundan yaralandı

Tekirdağ'da aile fertleri arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgaya müdahale eden bir polis memuru, omzundan vurularak yaralandı.

Aile kavgasında silahlar konuştu: Olaya müdahale eden polis omzundan yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Saçı Sokak'ta 4 katlı bir binada yaşayan Aydın G. ve eşi Nazan G. arasında çıkan kavgaya oğulları Doğan G. de dahil olunca kavga büyüdü. Anne ve babası kavga ettiği esnada silahına davranan Doğan G, etrafa kurşun yağdırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesine sinirlenen aile bireyleri polislere saldırınca biber gazı ile müdahale edildi.

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POLİS MEMURU OMZUNDAN YARALANDI
Polis memurları, ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen ve kendilerine de saldıran aile üyelerini biber gazı ile müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Baba Aydın G., anne Nazan G, oğulları Doğan G. ve eşi Sinem G., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Müdahale esnasında omzundan yaralanan bir polis memuru ise tedavisi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sırasında biber gazından etkilenen hamile bir kadın da 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, olay sırasında ateşlendiği düşünülen bir kuru sıkı tabanca da kovanlar ile birlikte incelenmek üzere muhafaza altında alındı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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