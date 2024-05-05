Eşinin hamile olduğunu öğrenen adam gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Eşinin hamile olduğunu öğrenen adam gözyaşlarına boğuldu
Oyun oynadıkları sırada eşinin yeniden hamile olduğunu öğrenen adamın yaşadığı duygusal anlar, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir yemek yarışması videosunda çekilen duygusal anlar, izleyicileri derinden etkiledi. Bir çift, yemek yarışması için bir araya gelip taş kağıt makas oyunuyla başladılar. Ancak, yarışma sırasında kadın eşine sürpriz bir hamilelik duyurusu yapmaya karar verdi.

Kadın, eşinin dikkatini çekmek için hamilelik testini pizza kutusunun içine koydu ve kendi sırası geldiğinde koşmaya başladı. Pizza kutusundan hamilelik testini çıkarıp gerçeği anlayan adam, o anın şaşkınlığı ve sevinciyle duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tekrar hamile olduğunu anlayan adamın duygusal tepkisi, izleyenleri derinden etkiledi ve video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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