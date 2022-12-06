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Devlet korumasında yetişen gençlerin kamuya ataması yapılacak

Devlet korumasında yetişen bin 41 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak. Adaylar tercih işlemlerini 6-16 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasında yetişen gençlerin kamuya atamasını yapacak

Devlet korumasında yetişen gençlerin kamuya ataması yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişmiş gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediliyor. Yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

DEVLET KORUMASINDAKİ GENÇLER ATANACAK

Bu kapsamda, devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 2022 yılının son atamasının, bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Bakanlığın kuruluşlarında yetişen hak sahibi 1041 kişi, tercih işlemlerini 6-16 Aralık’ta www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahiplerinin, işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek.

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