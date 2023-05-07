Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin dokuzuncu bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin geçtiğimiz akşam dokuzuncu bölümü yayınlandı. Aile’nin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi 10. bölümüyle 9 Mayıs Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

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