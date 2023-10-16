Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Aile’nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aile’nin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AİLE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Aile 16. bölümü 17 Ekim Salı günü Show TV’de yayınlanacak.

hq720-2.jpg

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü Dünya
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek? Yaşam
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı Ekonomi
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin." Video
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin."
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' Magazin
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'