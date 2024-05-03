Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı
Bağımsız araştırma grubu ENAG nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,02 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 oldu.

TÜİK’in nisan ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Anadolu Ajansı’nın açıkladığı beklenti anketinde enflasyonun aylık bazda en düşük yüzde 2,80 olması bekleniyordu.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, kendi hesapladıkları enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,02 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 oldu.

ENAG’ın açıklamasına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 11,21 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Öte yandan lokanta ve otellerdeki fiyat artışı yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken sağlıkta fiyat artışı ya da düşüş yaşanmadı.

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