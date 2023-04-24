Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisi geçtiğimiz akşam yedinci bölümü yayınlandı. Aile’nin 8. bölüm 2. fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ 8. BÖL7ÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi 8. bölümüyle 25 Nisan Salı günü Show TV’de yayınlanacak.