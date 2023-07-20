Ailelere sosyal medya uyarısı. Çocuklarınızın hayatı kabusa dönebilir

Her çocuğun 13 yaşına kadar ortalama olarak 1300 fotoğrafı sosyal medyada paylaşılıyor.

Birçok aile bebeklerinin ve çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlıyor ancak uzmanlar uzun süredir bunun çok karanlık sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiliz haber sitesi DailyMail.com, çocuklarının fotoğraflarını internete yükledikten sonra kabusu yaşayan bazı ailelerin hikayelerini yayınladı. Ailelerin yaşadıkları, yapay zekanın gelişmesiyle çocuk fotoğraflarının kolayca işlenerek porno sitelerinde yayınlanabileceğini, pedofillerin ve dijital zorbaların eline düşebileceğini ortaya koydu.

Bazı aileler, çocuklarının “dijital olarak alıkonduğunu” ve pedofillerin avı haline geldiğini söyledi.

Geçen ay yayınlanan korkunç bir reklam da gelişen teknolojinin çocuklarının fotoğraflarını sürekli sosyal medyada paylaşanların korkulu rüyası olabileceğini gösterdi. Buna göre 9 yaşındaki Ella isimli bir çocuğun fotoğrafı yapay zekayla yetişkin birine çok kısa sürede dönüştürülüyor.

Reklamda, işlenmiş fotoğrafların çocukların geleceğini mahvedebileceğine dikkat çekildi.

Harward Hukuk Fakültesi'nden Leah Plunket, “Yapay zeka araçları kötü kişilerin elinde çok tehlikeli olabilir ve çocukların görselleri üzerinden onları tehdit edebilir” dedi.

ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARINDAN SAHTE BİR HAYAT YARATMIŞLAR

DailyMail.com'a konuşan ABD'li Meredith Steele, oğlu ve kızının iki yıl önce nasıl “dijital olarak alıkonduğunu” anlattı. Pandemi döneminde ailesinin birçok fotoğrafını paylaştığını söyleyen kadın, bir süre sonra iki çocuğunun fotoğraflarının başka hesaplarda paylaşıldığını fark edince büyük şok yaşamış.

5000 takipçili bir Instagram hesabının çocuklarının fotoğraflarıyla dolu olduğunu tesadüfen keşfeden Steele, hesapta çocuklarının isimlerinin değiştirildiğini ve bambaşka hikayeler uydurulduğunu görünce çok korktuğunu ve artık fotoğraf paylaşmadığını kaydetti.

Ukraynalı Natusha Zahm isimli bir kadın da 7 yaşındaki oğlunun Telegram'da 6 yaşında bir kızla sohbet ettiğini sandığını ama karşıdakinin yetişkin olduğunu ve oğluna üstsüz fotoğraflarını gönderdiğini belirtti. İlk başta oğlunun başka çocuklarla sosyalleştiğini düşünerek mutlu olduğunu söyleyen Zahm, fotoğrafları görünce şok olduklarını ifade etti.

Anastasia Zhadina Burshteyn ise iki yaşındaki oğlunun kreşte çekilen bir videosunun tanımadığı kişiler tarafından izinsiz kullanıldığını, videonun internet ortamından kaldırılması çabalarının işe yaramadığını ve bir anda viral hale geldiğini anlatarak ailelere çok dikkatli olma çağrısı yaptı.

Yaron Litwin isimli bir genç ise, spor salonunda paylaştığı bir fotoğrafın işlenmesi sonucu şantaja maruz kaldığını söyleyerek “Birileri yapay zeka yardımıyla fotoğraflarını değiştirip sizi tehdit edebilir. Bu, genç biri için korkunç bir olay” ifadelerini kullandı.