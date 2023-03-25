Al Sancak'ın yıldızı Uğur Güneş İtalya'da itiraf etti! ''Ailem istemedi''

İtalya’nın en ünlü programları arasında yer alan Verissimo, her hafta dünyaca ünlü bir konuğu ağırlıyor. Dünyanın pek çok yerinden ünlü sanatçıların katıldığı programın konuğu; yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren, geçtiğimiz yıl Murex D'Or Uluslararası Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Uğur Güneş'di.

İtalya’ya gittiği an itibariyle hayranlarından yoğun ilgi gören Uğur Güneş; hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Program yayınlandığı an itibariyle Güneş, sosyal medyada tt olarak İtalyan gündeminde en çok konuşulan konu oldu.





“BİZE VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uğur Güneş “İtalya’da bu kadar çok seviliyor olmak bizi mutlu ediyor. Beni burada çok güzel ağırladınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Türkiye’de yaşadığımız bu üzüntülü günlerde bize verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Deprem maalesef Türkiye’nin bir gerçeği ve biz bu gerçeği çok acı şekilde yaşadık. Benim de yakın bir arkadaşımın ailesi enkaz altında kaldı ve saatler sonra sağ salim çıkarıldı. Umarım böyle bir felaketi bir daha asla yaşamayız” dedi.



“BU KADAR ÇOK SEVİLMESİ GURUR VERİCİ”

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili de konuşan Güneş “Türkiye’de de reyting rekorları kırarak en çok izlenen dizi olan “Bir Zamanlar Çukurova’nın İtalya’da bu kadar yoğun ilgi görmesi ve ‘’Yılmaz’’ karakterinin bu kadar benimsenmesi beni çok mutlu etti. Yaptığımız projenin bu kadar çok kişi tarafından sevilmesi ve ilgi görmesi çok gurur verici” açıklamalarında bulundu.





“AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM”

Çocukken pilot olmak istediğinden bahseden Uğur Güneş “Üniversiteye geçince oyuncu olmaya karar verdim. Başlarda televizyona çıkarken çekiniyordum fakat zamanla alıştım. Ailem ilk başta oyuncu olmama pozitif bakmıyordu ve başka mesleğe yönelmemi istediler. Fakat ben oyuncu olmaya karar verdikten sonra fazlasıyla destek oldular ve benimle gurur duyuyorlar. Anne ve babama bu destekleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

