Ailesine kızdı evi yaktı: 6 kişi dumandan etkilendi   

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışma yaşayan şahıs, herkesi evden çıkartarak ateşe verdi.

Durumu fark eden bina görevlisi müdahale edince şahıs bu kez görevliyi darp ederek olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken kaçan şahsın yakalanması içinde çalışma başlatıldı. (İHA)