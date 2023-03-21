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Ailesine kızdı evi yaktı: 6 kişi dumandan etkilendi   

Diyarbakır’da bir kişi ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Bina görevlisini de darp eden şahıs, olay yerinden kaçtı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi.   

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:39
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Ailesine kızdı evi yaktı: 6 kişi dumandan etkilendi   

Ailesine kızdı evi yaktı: 6 kişi dumandan etkilendi   
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Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışma yaşayan şahıs, herkesi evden çıkartarak ateşe verdi.

Durumu fark eden bina görevlisi müdahale edince şahıs bu kez görevliyi darp ederek olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu. 

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken kaçan şahsın yakalanması içinde çalışma başlatıldı. (İHA)           

      

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