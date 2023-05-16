Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının kanalda cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın (26), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının kanalda cesedi bulundu

DHA'nın haberine göre, Esentepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde DSİ’ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak’a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak’ın ağabeyi Ahmet Çakmak’ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

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