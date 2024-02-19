Air Serbia uçağı aydınlatma direğine çarptı. Büyük tehlike atlatıldı

Kaynak: AirportHaber
Air Serbia uçağı aydınlatma direğine çarptı. Büyük tehlike atlatıldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan kalkış yapan uçak aydınlatma direğine çarptı, büyük tehlike atlatıldı. Havalanan uçak daha sonra aynı piste acil iniş yaptı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta Air Serbia uçağı büyük tehlike atlattı. Kalkış yapan Embraer E 195 tipi uçak, bu esnada aydınlatma direğine çarptı. Kalkışı gerçekleştiren pilot bir süre sonra aynı havaalanına mecburi iniş yaptı.

Air Serbia'nın Belgrad-Dusseldorf seferini yapacak Embraer E195 tipi yolcu uçağı kalkış sırasında pist ekipmanlarından birine çarptı. Kalkışı tamamlayan pilot uçağı bir süre sonra aynı meydana acil iniş yaptı. Yapılan incelemede uçağın aydınlatma direğine çarptığı belirlendi.
Belgrad'a acil iniş yapan uçağın ciddi şekilde hasar aldığı görüntülenirken, yaşanan olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

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