Birçok pratik tarifi airfyerla hazırlamak süreyi kısaltarak daha pratik hale geliyor. Airfryer’da pek çok yemek tarifi yapabileceğiniz gibi airfryer’da menemen de yapabilirsiniz. Peki, airfryer’da menemen yapılır mı? Airfryer menemen tarifi nasıl yapılır?

İşte airfryer’da menemen tarifi…

AİRFRYER MENEMEN TARİFİ

Airfryer'da menemen yapmak oldukça pratik ve hızlı bir seçenektir.

- 2 adet yeşil biber

- 2 adet kırmızı biber

- 2 adet domates

- 1 adet orta boy soğan

- 4 adet yumurta

- Tuz, Karabiber

AİRFRYER MENEMEN NASIL YAPILIR?

Airfryer'ı 180 derecede ısıtarak önceden ısınmasını sağlayın.

Yeşil biberleri, kırmızı biberleri ve domatesleri doğrayın. Soğanı da ince dilimler halinde doğrayın. Airfryer kabına doğranmış biberleri, domatesleri ve soğanı ekleyin. Bir kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Airfryer'ı tekrar kapatmadan önce sebzelerin üzerine biraz tuz ve karabiber serpiştirin.

Airfryer'ı 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar çalıştırın. Bu süre içinde sebzeler yumuşayacak ve sularını salacaktır.

Yumurtaları sebzelerin üzerine kırın. Yumurtaları bozmadan önce sebzelerin üzerine biraz tuz ve karabiber daha ekleyebilirsiniz.

Airfryer'ın sıcaklığını 160 dereceye düşürün ve yumurtaları pişene kadar (yaklaşık 5-7 dakika) Airfryer'ı çalıştırın. İstediğiniz yumurta kıvamına göre süreyi ayarlayabilirsiniz.

Menemeni Airfryer'dan alın, sıcak servis yapın.