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Ajax'ın yeni teknik patronu belli oldu

Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax, Alfred Schreuder'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski oyuncusu John Heitinga'yı getirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:47
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Ajax yeni teknik direktörle anlaştı

Ajax'ın yeni teknik patronu belli oldu
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Ajax kulübünden yapılan açıklamaya göre, alınan kötü sonuçlardan sonra geçen hafta görevine son verilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in yerine Heitinga'nın, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen 39 yaşındaki Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 87 maçta 7 gole imza atan Heitinga, profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların, antrenörlüğünü üstlenmişti.

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