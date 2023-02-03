Ajax'ın yeni teknik patronu belli oldu

Ajax kulübünden yapılan açıklamaya göre, alınan kötü sonuçlardan sonra geçen hafta görevine son verilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in yerine Heitinga'nın, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen 39 yaşındaki Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.



Hollanda Milli Takımı'nda 87 maçta 7 gole imza atan Heitinga, profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların, antrenörlüğünü üstlenmişti.