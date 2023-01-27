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Ajax Alfred Schreuder'i kovdu

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son verildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:26
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Ajax, teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son verdi

Ajax Alfred Schreuder'i kovdu
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Ajax'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Schreuder'in sözleşmesinin sona erdirildiği bildirildi.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Schreuder'in 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Puan kayıpları ve takımın yeterince gelişmemesi sebebiyle bu karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ajax Futbol Genel Direktörü Edwin van der Sar, "Sezona iyi başladıktan sonra gereksiz puan kayıpları yaşadık. Oyunumuz da dalgalıydı. Dünya Kupası arasından sonra işlerin düzeleceğini düşünüyorduk fakat çok sayıda transferlerle Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro kurulmasına rağmen durum değişmedi. Son maçlarda çok puan kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde son olarak düşme hattındaki FC Volendam ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Ajax, 34 puanla 5. basamağa geriledi.

Ajax'ta Manchester United'a giden Erik ten Hag'ın yerine göreve getirilen Alfred Schreuder, Ocak 2018'den 2019'un ortasına kadar kulüpte yardımcı teknik direktörlük yapmıştı.

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