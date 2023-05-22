Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı

Ajda Pekkan’ın 3 yıldır satmaya çalıştığı ultra lüks villasının satışı sonunda gerçekleşti.
Süperstar Ajda Pekkan, Sarıyer'deki villasını 3 yıldır satmak için uğraşıyordu.
Pekkan, Sarıyer'de 1.5 dönüm üzerine kurulu ve altı odalı evi satmayı başardı.
Mart ayında bir emlak sitesinde villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ydi.
Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.
Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatını sık sık güncellemişti.
Takvim'in haberine göre; 1.5 dönüm üzerine kurulu olan; altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar’ın ev satma çabası 3 senenin ardından karşılığını buldu.
950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu.
Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.