Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı

Ajda Pekkan’ın 3 yıldır satmaya çalıştığı ultra lüks villasının satışı sonunda gerçekleşti.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 1
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 2

Süperstar Ajda Pekkan, Sarıyer'deki villasını 3 yıldır satmak için uğraşıyordu.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 3

Pekkan, Sarıyer'de 1.5 dönüm üzerine kurulu ve altı odalı evi satmayı başardı.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 4

Mart ayında bir emlak sitesinde villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ydi.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 5

Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 6

Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatını sık sık güncellemişti.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 7

Takvim'in haberine göre; 1.5 dönüm üzerine kurulu olan; altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar’ın ev satma çabası 3 senenin ardından karşılığını buldu.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 8

950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 9

Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.

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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 10
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 11
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 12
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 13
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 14
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 15
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Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı 16
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