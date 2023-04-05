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Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:31
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Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." dedi.

Bakan Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı"ndaki konuşmasında, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün düzenlenen baskına tepki gösteren Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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