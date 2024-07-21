Akaryakıt istasyonuna 1 milyon TL ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonuna 1 milyon TL ceza

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akaryakıt otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen akaryakıt istasyonuna 1 milyon TL ceza yazıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde otomasyon cihazına müdahale edildiği tespit edildi.

Maliye Bakanlığı Bölge Denetmenleri ile otomasyon servisleri akaryakıt istasyonunda inceleme yapıldı. İşletmeye 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Aynı zamanda idari yaptırım uygulanmak üzere gerekli evraklar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderilecek. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

aw251255-01.jpg

aw251255-02.jpg

aw251255-04.jpg

aw251255-03.jpg

İlgili Haberler
Financial Times'tan dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı . 'Geldiği gibi kaçabilir'
Son Haberler
Milli Takımın eski hocası ölüme terk edildi Spor
Milli Takımın eski hocası ölüme terk edildi
Demir yollarında elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı Ekonomi
Demir yollarında elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir? Yaşam
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir?
Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu Dünya
Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu
6 ayda 112 ülkeye Türk çayı satıldı Ekonomi
6 ayda 112 ülkeye Türk çayı satıldı
Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı Magazin
Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı
Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp Gündem
Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp