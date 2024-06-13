Akaryakıta bayram zammı geldi. Tatil hayali daha pahalıya patlayacak

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma vatandaşlara yine zam olarak yansıdı. Brent petrol mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra motorine zam geldi. Kurban Bayramı öncesinde motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Zammın, vatandaşların tatil için yola çıkması öncesi gelmesi dikkat çekti.

Gelen son zamla birlikte İstanbul’da motorin fiyatı 40 liranın üzerine çıktı. Benzinin litresi ise 40,21 lira seviyesinde bulunuyor.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 40,21

Motorin: 40,60

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 40,11 TL

Motorin: 40,51 TL

ANKARA

Benzin: 41,20 TL

Motorin: 41,59 TL

İZMİR

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 41,94 TL