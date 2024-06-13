Boğaz geçiş ücretlerine zam. Tarih vererek açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunarak 1 Temmuz itibariyle zam yapılacağını duyurdu.

Uraloğlu en son 2022 tarihinde boğaz geçiş ücretlerine zam yapıldığını da hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibarıyla de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz.” dedi.

Devamında Uraloğlu, ''10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022 yılındaki ilk güncellemeden önce toplam 3 bin 240 Dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 Dolar ücret ödeyecek.'' İfadelerini kullandı.

"ÜCRETLERİ ARTIRARAK 5,07 DOLAR YAPIYORUZ"

Uraloğlu, alınan karar sonucu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinde de 4,42 dolara çıkardıklarını belirtti. Bakaan Uraloğlu, Şimdi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de yeni bir güncelleme daha yaparak 5,07 dolara çıkardıklarını aktardı.

BOĞAZ GEÇİŞLERİ MONTRÖ ANLAŞMASI İLE DÜZENLENİYOR

Türk Boğazları'ndan geçen gemilere sağlık denetimi, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti gibi üç farklı hizmet karşılığında ücret alınıyor.

Uraloğlu, bu ücretlerin hesaplanmasında gemilerin net tonajı (NRT) esas alınarak, birim olarak da Altının ons fiyatına endeksli olan 'Altın Frank' kullanıldığını belirtti.