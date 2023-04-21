Akaryakıta bayramın 1. günü çifte indirimcik geldi

Editör: Erhan Songur
Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta indirimcik yapıldı. Brent petrolün fiyatının 81,90 dolar seviyesine gerilemesi Türkiye'de de akaryakı4ta indirimcik olarak yansıdı.
Bugün motorinin litre fiyatına 76 kuruş, benzinin ise 92 kuruş indirimcik yapıldı.
Benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 25 kuruşa, Ankara 21 lira 59 kuruşa, İzmir'de 21 lira 58 kuruşa düştü.
Motorinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 15 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 21 kuruşa, Ankara 20 lira 57 kuruşa, İzmir'de 20 lira 65 kuruşa depolara dolduruluyor.