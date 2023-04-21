Akaryakıta bayramın 1. günü çifte indirimcik geldi

Brent petrolün düşüşe geçmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bayramın 1. günü benzine 92 kuruş, motorin de 76 kuruş indirimcik yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 20 kuruşa, motorin ise 20 lira 15 kuruşa düştü.