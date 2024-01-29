Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 lira olarak kayıtlara geçmişti.
Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmışken motorine bir zam daha geldiği ortaya çıktı.
MOTORİNE BU GECE YARISI ZAM GELİYOR
Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam geleceği açıklandı. Böylece litresi hali hazırda 41 liranın üzerinde olan motorinin fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine çıkacak.
BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti ve şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi olmadığı belirtildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE?
İSTANBUL
Benzin litresi (Anadolu-Avrupa) : 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin litresi (Anadolu-Avrupa): 40,14 TL – 40,21 TL
LPG litresi (Anadolu-Avrupa): 20,11 TL – 19,85 TL
ANKARA
Benzin litresi: 39,03 TL
Motorin litresi: 40,92 TL
LPG litresi: 20,29 TL
İZMİR
Benzin litresi: 39,22 TL
Motorin litresi: 41,11 TL
LPG litresi: 20,32 TL