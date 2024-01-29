Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun

Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun
Kaynak: Haber Merkezi
Döviz kurları ve vergilerdeki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına dayeni bir rekor zam geleceği duyuruldu. Salı gününden itibaren motorin 1lira 38 kuruş zam gelecek.
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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 1

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmışken motorine bir zam daha geldiği ortaya çıktı.

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 2

MOTORİNE BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam geleceği açıklandı. Böylece litresi hali hazırda 41 liranın üzerinde olan motorinin fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine çıkacak.

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 3

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti ve şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi olmadığı belirtildi.

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE?

İSTANBUL

Benzin litresi (Anadolu-Avrupa) : 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin litresi (Anadolu-Avrupa): 40,14 TL – 40,21 TL

LPG litresi (Anadolu-Avrupa): 20,11 TL – 19,85 TL

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 5

ANKARA

Benzin litresi: 39,03 TL

Motorin litresi: 40,92 TL

LPG litresi: 20,29 TL

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 6

İZMİR

Benzin litresi: 39,22 TL

Motorin litresi: 41,11 TL

LPG litresi: 20,32 TL

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Akaryakıta bu gece zam geliyor. Böylesi hiç olmamıştı. Rekorun rekoruna hazır olun 7
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