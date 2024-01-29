Ankara'da simide zam kararına iptal. 10 liradan satılacak

Ankara'da zamla birlikte simidin 15 liraya çıkarılma kararından geri dönüldü. Yapılan zammın iptal edildiği açıklandı. Kararı Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş açıkladı.

Cuma günü Ankara'da simidin satış fiyatı 10 liradan 15 liraya çıkarılmıştı. Değerlendirme yaptıklarını ifade eden oda başkanı Savaş Delibaş 15 liralık fiyatın çok yüksek olduğuna karar verdiklerini söyledi. Bugünden geçerli olmak üzere zammı iptal ettiklerini açıklayan Delibaş simidin 10 liradan satılmaya devam edeceğini ifade etti.

Geçen hafta esnaftan gelen talebler üzerine zammı değerlendirdiklerini belirten Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret etti. Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldıkları 9 aylık dönemde simide zam yapmadıklarını söyleyen Delibaş, destek almaları halinde simide zam yapmayacaklarını kaydetti.