Akaryakıta yapılmayan zamma zam geliyor. Rötar yapmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta yapılmayan zamma zam geliyor. Rötar yapmıştı

Benzin ve motorine Pazartesi beklenen ama gelmeyen zammın üstüne zam yapılarak Pazartesi günü geleceği belirtildi.

Jeopolitik gelişmeler, dövizdeki değişiklik gibi nedenlerden dolayı petrol fiyatları dalgalı ilerliyor. Bir zam bir indirim gelmeye devam ediyor.

Zamlı akaryakıt fiyatları için hem rakam hem tarih verildi. Benzin ve motorine dün beklenen zam enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenmişti.

21 Haziran Cuma günü itibariyle geçerli olması beklenen benzin grubuna 1,64 lira, Motorin grubuna ise 1,63 lira artış yapılacağı tahmin ediliyordu. Ancak zam gelmedi.

Sektör kaynaklarına göre yapılmayan zammın üstüne zam yapıldı. Eğer tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi benzine 2 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 69 kuruş artış yapılacak.

Dolayısıyla pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

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GÜNCEL VE ZAMLI FİYATLAR

BENZİN GÜNCEL

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 40.15 TL/LT

Ankara: 41.24 TL/LT

İzmir: 41.54 TL/LT

BENZİN ZAMLI

İstanbul (Avrupa): 42.39 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 42.25 TL/LT

Ankara: 43. 34 TL/LT

İzmir: 43.64 TL/LT

MOTORİN GÜNCEL:

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 40.57 TL/LT

Ankara: 41.63 TL/LT

İzmir: 42.02 TL/LT

MOTORİN ZAMLI:

İstanbul (Avrupa): 42.36 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 42.26 TL/LT

Ankara: 43. 32 TL/LT

İzmir: 43. 71 TL/LT

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