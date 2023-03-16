﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler

Brent petrolün bugün 74.37'den işlem görmesi akaryakıta indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak. Benzine ise indirim uygulanmayacak.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 92 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 42 kuruşa satılıyor.

Gelecek indirim sonrası motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 52 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 58 kuruşa, Ankara'da 20 liraya, İzmir'de 20 lira 08 kuruşa düşecek.

İndirim uygulanmayacak benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 45 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 88 kuruşa, İzmir'de 20 lira 87 kuruşa satılıyor.

Uzun süre sonra motorin, benzinden daha ucuzu satılacak.