'Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı şimdi tanınmaz halde

Akasya Durağı dizisinde Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu olarak hafızalara kazınan ve 'Can' karakteriyle ünlenen Erimşah Bora, şimdilerde tanınmaz halde. 24 yaşına ayak basan genç oyuncu, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.