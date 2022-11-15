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Akbank uygulaması çöktü. Bankadan açıklama geldi

Akbank mobil uygulaması çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan sorun halen devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamada ise sorunun giderildiği belirtildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:03
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Akbank uygulaması çöktü. Bankadan açıklama geldi

Akbank uygulaması çöktü. Bankadan açıklama geldi
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Akbank uygulaması bu sabah saatlerinde çöktü. Müşteriler, sosyal medya hesapları üzerinden çöktü diye paylaşımlar yapmaya başladı.

Sabah saatlerinden beri yaşanan erişim sorunu, şu anda da hala devam ediyor. Akbank, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

AKBANK, ERİŞİM SORUNU TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLADI
Akbank uygulamasına erişemeyen kullanıcılar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Birçok kullanıcı her ayın 15’inde benzer sorunları yaşadığını belirten paylaşımlar yaptı. Akbank uygulamasına genel olarak giriş yapılamıyor.

Akbank Destek de bir müşterisinin paylaşımına yanıt vererek resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı

Merhaba, paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

AKBANK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan aksaklıkla ilgili, “Akbank Mobil'de yaşanan kısa süreli kısmi yavaşlama giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızdan devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

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