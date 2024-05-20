Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener canlı yayında birbirine girdi. Ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Beyza Damgacıoğlu
Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener canlı yayında birbirine girdi. Ortalık karıştı
Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Ertem Şener ile Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında tartışma yaşadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti.

Derbi öncesi başlayan gerginlik, maç sonu devam etti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Ertem Şener ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi.

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''BURASI SENİN BABANIN KANALI DEĞİL''
Ertem Şener konuştuğu sırada Rasim Ozan'a sinirlendi.

'Rasim ya!' diyen Ertem Şener reklama gitmek istedi.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın bağırması sonrası Ertem Şener, 'Rasim burası senin babanın kanalı değil. Burası Galatasaray TV değil. Bir dakika dur kardeşim! Burası YouTube da değil. Karşında Ahmet Ercanlar da yok! Başlarım ya bir dakika dur. Doğru düzgün yayın yapalım. Galatasaray formasıyla çıkmış gelmiş.' diyerek tepkisini gösterdi.

O sırada Rasim Ozan Kütahyalı 'İlla Ali Koç'u mu öveceğiz?' dediği esnada program reklama gitti.

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