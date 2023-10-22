Akbank’ın patronu 28 yıllık eşinden 10 dakikada boşandı. Yakın çevresine ricası dikkat çekti

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile Sabancı Holding üst düzey yöneticisi Haluk Dinçer 28 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.

Sabah yazarı Bülent Cankut, boşanacakları iddiaları üzerine Suzan Sabancı ile konuşmuş ve Sabancı’nın "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dediğini aktarmıştı.

Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan TÜSİAD eski Başkanı Haluk Dinçer de "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" demişti.

İddialara göre boşanmanın ardından Suzan Sabancı, yakın çevresinden bir ricada bulundu:

"Bizi seven dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan, bu kararımıza saygı göstermelerini rica ediyoruz."

Haluk Dinçer de boşanmanın ardından "İkimizin birbirine olan bağlılığını, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" diyerek dost kalacaklarını belirtti.

28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.