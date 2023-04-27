Akbank'tan 10 Milyar 711 milyon lira kâr açıklaması

Bankadan yapılan açıklamada, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı. İşte O değerlendirmelere göre Akbank'ın ilk çeyrek kâro 10 Milyar 711 milyon lira,

Akbank'tan 10 Milyar 711 milyon lira kâr açıklaması

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'den net kâr açıklaması. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, yakınlarına ve millete baş sağlığı dilediklerini kaydeden Binbaşgil, başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere bölgede olağanüstü bir emekle çalışan herkese teşekkür etti.

Binbaşgil, deprem sonrasında başlatılan yardım seferberliğinde önemli bir rol üstlenen Türk bankacılık sektörünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, afetin ilk anlarından itibaren tüm gücüyle çalışan Akbank'ın deprem yaralarının sarılması ve bölgenin kalkınması için destek olmayı sürdüreceğini vurguladı.

843 MİLYAR KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK

Hakan Binbaşgil, 2023'ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine sağladıkları kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardıklarını ifade etti.

Toplam mevduatlarının 819 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Binbaşgil, "Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti." açıklamasında bulundu.

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