Akbelen Yörükleri de PKK iltisaklı mıdır?

Akbelen’de linyitten elektrik üretimi gerekçesiyle, özel bir şirkete ormanı yok etme yetkisi verilmesi ve buna yönelik tepkiler, sonunda genel seçimlerde iktidarın muhalefeti PKK ve FETÖ ile beraber hareket etmekle suçlayıp halkı bu yönde ikna etmesi gibi bir sürece dönüştü...

Seçim süreci boyunca suçlamaları yapan, en başta AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan idi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu suçlamalara yeterli cevap vermedi. “FETÖ ile 15 Temmuz’a kadar iş tutan, doğrudan doğruya AKP iktidarıdır. Yine çözüm süreci boyunca PKK ile masaya oturup, Abdullah Öcalan’ın Kandil ile irtibatını sağlayan da AKP iktidarıdır.” diyemedi...

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığını kazanmak için HDP’yi ve onlara oy verenleri küstürmemeye çalıştı. HDP seçmeni, Kılıçdaroğlu’na oy verdi ama yeterli olmadı. Sonuçta Kılıçdaroğlu, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu; CHP’nin listesinden 39 milletvekilliğini, toplam oyları yüzde biri geçmeyen partilere kaptırdı. Tabii, vatandaş yapılan yabancılara oy kullandırılması ve sayısı tam olarak anlaşılamayan sandıkta Millet İttifakı’nın üye veya gözlemci bulundurmaması da sonuca etkili oldu. Bütün bunların toplamı, ikinci turdaki farkın oluşmasına yetti...

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Türkiye’nin önünde şimdi yerel seçimler var ve Tayyip Erdoğan dış politika ile uğraşırken, Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisini Devlet Bahçeli uygulamaya başladı.

Bahçeli, “Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir.

Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yerel yönetimlere çöreklenen bozguncu anlayışın milli güvenliği ve toplumsal huzuru sarstığı kanaatindedir.” diyerek işaret fişeğini yakmış oldu...

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Bahçeli Akbelen’deki orman katliamının, iktidara, ülke genelinde puan kaybettirmekte olduğunu da değerlendirmiş olsa gerek ki o konuda da benzer bir çıkış yaptı.

Bahçeli, şöyle dedi:

“Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır.

Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır. (...)

Muğla Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye’ye yaymanın çabasındadır.

Akbelen’de bir CHP’li milletvekilinin şerefli ve kahraman jandarmamıza eşkıya diye bağırıp tıpkı bir müstevli işbirlikçisi gibi koşarak peşine düşmesi utançla hatırlanacak rezil görüntülere sahne olmuştur.

HDP’li bölücüler ne yapıyorsa aynısına CHP’li milletvekilleri de kalkışmıştır.

(...) Nasıl ki, Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir.”

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Bu açıklamayı okuyunca, ilk olarak aklıma “Akbelen’de ağaç kesimine engel olmaya çalışan Yörükler de mi PKK ile iltisaklı?” sorusu geldi.

Öyle ya, “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” diyen kişi, devletin kurucusu Atatürk değil mi?

Akbelen’in bağlı olduğu Milas’ta Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 60’dan fazla oy çıktığını, Tayyip Erdoğan’ın yüzde 30’un biraz üzerinde kaldığını biliyorum ama herhalde bu bir suç değil!

CHP ile ilgili ağır suçlamalara cevap vermek ise CHP yönetimine düşer. (Yazıyı bitirip gazeteye gönderdiğim saatte ciddi bir tepki yoktu...)

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Anlaşılan o ki Bahçeli, saydığı büyükşehir belediyelerini Cumhur İttifakı’na kazandırmak için elinden geleni yapacak.

Millet İttifakı da dağılmış durumdayken sonucu görmek için ankete gerek var mı?

Bu arada sadece Akbelen’de değil, ülke genelinde ormanlar iktidar eliyle yok ediliyor. Konu, sadece ağaç değil elbette... Konu, vatan...