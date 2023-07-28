Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde

Akbelen’de yaşanan çevre katliamına karşı vatandaşların direnişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılındaki sözlerini yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, “Şu para kapitalizm, nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor” demişti.

Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde

Akbelen’de maden sahasını genişletilmesi için ormanların kesilmesine direnen vatandaşlar günlerdir mücadeleye devam ediyor. Bölgedeki jandarma ekipleri zaman zaman vatandaşlara biber gazı ile müdahale ediyor.

Akbelen’de yaşananlar ve diğer çevre katliamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılındaki bir konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada ‘kapitalizm’ eleştirisi yaparak “Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu” demişti.

Erdoğan’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Uzunca bir süredir tüm yerleşim yerlerimizde yatay mimari konusunda ısrar ediyorum. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Aksi durumda sosyal bedeli ağır olacaktır. Deniz kenarlarını orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para kapitalizm, nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş böyle olmuş umurunda değil. Bize de örnek veriyor Manhattan şöyle, batsın senin Manhattan'ın. Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söylüyorum kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın yıkmaksa yıkacağız. Biz böylesine köklü bir değişimin, merkezi ve mahalli idarelerin işbirliği ile olacağına inanıyoruz. Amacımız 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak bir çalışma ile ülkemizin her köşesinde değişimi gerçekleştirmektir."

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Güncel
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor Spor
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt Magazin
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi Yaşam
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler' Güncel
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler'
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor Sağlık
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor