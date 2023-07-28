Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde

Akbelen’de maden sahasını genişletilmesi için ormanların kesilmesine direnen vatandaşlar günlerdir mücadeleye devam ediyor. Bölgedeki jandarma ekipleri zaman zaman vatandaşlara biber gazı ile müdahale ediyor.

Akbelen’de yaşananlar ve diğer çevre katliamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılındaki bir konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada ‘kapitalizm’ eleştirisi yaparak “Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu” demişti.

Erdoğan’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Uzunca bir süredir tüm yerleşim yerlerimizde yatay mimari konusunda ısrar ediyorum. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Aksi durumda sosyal bedeli ağır olacaktır. Deniz kenarlarını orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para kapitalizm, nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş böyle olmuş umurunda değil. Bize de örnek veriyor Manhattan şöyle, batsın senin Manhattan'ın. Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söylüyorum kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın yıkmaksa yıkacağız. Biz böylesine köklü bir değişimin, merkezi ve mahalli idarelerin işbirliği ile olacağına inanıyoruz. Amacımız 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak bir çalışma ile ülkemizin her köşesinde değişimi gerçekleştirmektir."