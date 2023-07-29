Akbelen'de doğa katliamı yapan şirketin sahibinin kocası Ahmet Taner Kışlalı'nın yeğeni çıktı

Akbelen Ormanları katledilirken, bölgeyi çöle dönüştüren şirketin yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir'in kocası katledilen yazar, siyaset bilimci ve Kültür eski Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın yeğeni çıktı.

Akbelen'de doğa katliamı yapan şirketin sahibinin kocası Ahmet Taner Kışlalı'nın yeğeni çıktı

Editör:Özge Ceren Çimen

Akbelen Ormanlarındaki ağaç katliamı sürerken, birbirinden ilginç detaylar da tek tek ortaya çıkıyor. Hakkında 'çevre gönüllüsü' haberleri çıkan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in kocası bombalı suikastle katledilen yazar, siyaset bilimci ve Kültür eski bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın öz yeğeni çıktı. Murat Kışlalı, amcası Ahmet Taner Kışlalı gibi yazar olan Mehmet Ali Kışlalı'nın oğlu. Baba Mehmet Ali Kışlalı, geçmiş dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı'yla ilgili bir çok önemli habere imza atmıştı. 2020 yılında hayatını kaybeden Mehmet Ali Kışlalı Cumhuriyet Gazetesi'nde de çalışmıştı.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte sosyal medya kullanıcısının Ebru Özdemir Kışlalı ve Murat Kışlalı ile ilgili yaptığı paylaşım:

"Akbelen ormanlarını maden ocağı için katleden Limak’ın yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir Kışlalı’nın kocası, devrim şehidimiz Ahmet Taner Kışlalı’nın öz ve öz yeğeni Murat Kışlalı.. Haydi kayınpederinizin gözü para hırsı ile döndü; peki sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Evladınız var, Kışlalı gibi büyük bir soyadını temsil ediyorsunuz Murat Bey!"

akbelen33333.jpg

Ebru Özdemir ile Murat Kışlalı 2008 yılından bu yana evli oldukları öğrenildi. 4 Haziran 2008'de Patronlar Dünyası'nın yaptığı haberde şu ifade kullanılmıştı.

"Şimdi merak edilen konu ise Cumhuriyet'te yolsuzluklar karşısında başarılı haberlere imza atan Murat Kışlalı, aynı başarılı haberleri Nihat Özdemir'in yargılandığı Mavi Akım davasında da gösterebilecek mi?

İlgili Haberler
Mahkeme, Akbelen'de "yürütmeyi durdurma" talebini üçüncü kez reddetti
'Barcelona Akbelen'e karşı bu golü atar mısın?' LİMAK'ın Nou Camp ihalesi tehlikede
Akbelen'e desteğe giden Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: Bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor
Akbelen'de orman katliamına devam eden YK Enerji kendisini böyle savundu: Kesilmek için dikildiler
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde
İşte Akbelen Katliamının uydu görüntüleri. Cenneti 5 yılda cehenneme çevirdiler
Akbelen Ormanı’na sahip çıkan köylülerden adalet çağrısı ‘Akbelen’i savunmaya devam edeceğiz’
Öne Çıkanlar
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Son Haberler
Filenin Efeleri yarı finale yükseldi Spor
Filenin Efeleri yarı finale yükseldi
Marmaris büyük yangınların yıldönümüne yangınla uyandı Güncel
Marmaris büyük yangınların yıldönümüne yangınla uyandı
''Uzaylı' Mustafa Topaloğlu bilim dünyasını sarsan açıklamasını yaptı Magazin
''Uzaylı' Mustafa Topaloğlu bilim dünyasını sarsan açıklamasını yaptı
Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı Spor
Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı
Ders kitabında sığınmacı propagandası Güncel
Ders kitabında sığınmacı propagandası
Bursaspor taraftarından yönetime olağanüstü kongre çağrısı Spor
Bursaspor taraftarından yönetime olağanüstü kongre çağrısı