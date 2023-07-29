Akbelen'de doğa katliamı yapan şirketin sahibinin kocası Ahmet Taner Kışlalı'nın yeğeni çıktı

Editör:Özge Ceren Çimen

Akbelen Ormanlarındaki ağaç katliamı sürerken, birbirinden ilginç detaylar da tek tek ortaya çıkıyor. Hakkında 'çevre gönüllüsü' haberleri çıkan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in kocası bombalı suikastle katledilen yazar, siyaset bilimci ve Kültür eski bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın öz yeğeni çıktı. Murat Kışlalı, amcası Ahmet Taner Kışlalı gibi yazar olan Mehmet Ali Kışlalı'nın oğlu. Baba Mehmet Ali Kışlalı, geçmiş dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı'yla ilgili bir çok önemli habere imza atmıştı. 2020 yılında hayatını kaybeden Mehmet Ali Kışlalı Cumhuriyet Gazetesi'nde de çalışmıştı.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte sosyal medya kullanıcısının Ebru Özdemir Kışlalı ve Murat Kışlalı ile ilgili yaptığı paylaşım:

"Akbelen ormanlarını maden ocağı için katleden Limak’ın yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir Kışlalı’nın kocası, devrim şehidimiz Ahmet Taner Kışlalı’nın öz ve öz yeğeni Murat Kışlalı.. Haydi kayınpederinizin gözü para hırsı ile döndü; peki sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Evladınız var, Kışlalı gibi büyük bir soyadını temsil ediyorsunuz Murat Bey!"

Ebru Özdemir ile Murat Kışlalı 2008 yılından bu yana evli oldukları öğrenildi. 4 Haziran 2008'de Patronlar Dünyası'nın yaptığı haberde şu ifade kullanılmıştı.

"Şimdi merak edilen konu ise Cumhuriyet'te yolsuzluklar karşısında başarılı haberlere imza atan Murat Kışlalı, aynı başarılı haberleri Nihat Özdemir'in yargılandığı Mavi Akım davasında da gösterebilecek mi?