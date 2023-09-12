Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'ın ağaç katliamı sürüyor. Son kalan ağaçların kesilmesi için bugün bölgede çalışma başlatıldı. Vatandaşların isyanı kameraya böyle yansıdı.

Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor

YENİÇAĞ - Sedat KAYA

Yeniçağ’ın ilk günden itibaren gündeme getirdiği Akbelen Ormanı’ndaki direniş sürüyor.

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı devam ederken halkın direnişi de tüm hızıyla sürüyor.

SON AĞAÇLAR KESİLİYOR

Kalan son ağaçların da kesilmesi için bölgeye gelindiği ve direnenlerin eşyalarının toplandığı belirtildi.

Ormanda yukarıya çıkış yapılamadığı, polisin ve jandarmanın bölgede barikat kurduğu belirtildi.

Vatandaşlar "doğayı korumak suç olmuş, şirketi korumak gerekiyormuş" diyerek tepki gösterdi.

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AKBELEN’DE NE OLMUŞTU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına birçok kez çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölgede sık sık ağaç kesimine yeniden başlandığı duyuruldu.

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