Akciğer kanseri tedavisinde robot dönemi

Kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri; erken evrelerde başarı sağlanarak tedavi edilebilen bir kanser türü. Durum böyle olunca da teknolojik alanda yapılan atılımlar akciğer kanserinin erken evrelerde fark edilmesini sağlayabiliyor. Son olarak bilim adamları kanseri tespit etmek ve tedavi etmek için akciğere inen robotlar geliştirdi.

Akciğer kanseri tedavisinde robot dönemi

Söz konusu robotlar, sadece 2 mm çapında ve ultra yumuşaktır. Işık ve kamerası olan ince bir tüp olan bir bronkoskopun ucundan akciğerlerin çevresine gönderilir.

Yolculuk sırasında mıknatıslar, robotun şeklini vücudun anatomisine uyarlar. Hareket ettikçe, hem formu hem de konumu ve formu bir klinisyene geri beslenir. Hedefine ulaştıktan sonra, gömülü bir lazer fiber lokalize tedavi sağlayabilir.

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ShiftDelete.net'ten Mustafa Demirdaş'ın haberine göre, bahsi geçen robot sistemi, bir kadavra üzerinde test edilerek Leeds Üniversitesi’nin STORM laboratuvarında geliştirildi. Bu teknolojinin daha az doku hasarına neden olduğunu bulurken, standart ekipmandan %37 daha derine inebildiğini de ortaya çıkardılar.

STORM Laboratuvarı direktörü Profesör Pietro Valdastri yaptığı açıklamada, “Bu yeni yaklaşım, anatomiye özgü, anatomiden daha yumuşak ve manyetikler yoluyla tamamen kontrol edilebilir olma avantajına sahip” dedi. Profesör, bahsettiği bu üç özelliğin devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Ekip, zamanla bu teknolojiyi akciğer kanseri tedavisine dönüştürmeyi umuyor. Hastalık dünya çapında en yüksek kanser ölüm oranına sahip.

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Şu anda tedavi, cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi gibi etki azaltıcı yöntemlerle sağlanabilmektedir. Araştırmacılara göre yeni robotik yöntem, hassasiyeti ve güvenliği artırırken ağrıyı, rahatsızlığı ve iyileşme süresini azaltabilir.

Ayrıca, tedavinin yalnızca kötü niyetli hücreleri hedef almasına ve sağlıklı doku ve organların normal işlevini sürdürmesine izin verebilir. Raporun ortak yazarı Dr Giovanni Pittiglio, “Hedefimiz hasta için en az ağrı ile tedavi edici yardım sağlamaktır.” dedi. Ekip şimdi insan deneylerini başlatmak için gereken verileri toplayacak.

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