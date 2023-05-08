Akciğer kanserinin en önemli nedeni

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, akciğer kanserlerinin yüzde 90 oranında sigara içenlerde ortaya çıktığına bir kez daha dikkat çekti ve uyardı. İşte o uyarılar…

Akciğer kanserinin en önemli nedeni

Dünyada her yıl sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle 7 milyon insan yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise yaklaşık olarak 17 milyon kişi sigara içmekte ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 100 bin kişi yaşamını kaybediyor. Sigara nedenli hastalıklarda ölüm oranlarının 2035 yılında 240 bine yükselebileceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, 1- 7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla uyarılar yaptı.

“BIRAKANLARDA RİSK AZALIYOR”

Doç. Dr. Serap Kaya, sigara tüketimi bırakıldığında akciğer kanserine yakalanma riskinin 5-6 kat aralığına düştüğüne vurgu yaparak “Erken tanıyla birlikte akciğer kanserinde tedavi mümkün. Özellikle sigara içen kişilerde 2-3 haftayı geçen ve giderek artan öksürük, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, nefes darlığı, kan tükürme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı, geçmeyen göğüs ya da omuz ağrısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Türkiye’de her yıl 100 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanserinden hayatını kaybedenler, yüzde 80-90 oranında sigara kullanıcısıdır. Akciğer kanseri gelişiminde sigaranın rolü düşünüldüğünde akciğer kanseri, önlenebilir kanserler arasındadır” diye konuştu.

“HER YIL TOMOGRAFİ ÇEKİLMELİ”

Akciğer kanserinde tarama amaçlı yapılan tetkiklerin ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Serap Kaya, “Özellikle sigara kullanan ve sigarayı bırakmış olan kişilerin her yıl akciğer tarama tetkiklerini ihmal etmemeleri gerekir. Yılda bir düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi, akciğer kanserinde ölüm oranlarını yüzde 80 oranında düşürmektedir. Erken tanı hayati önem taşır. Ailede kanser hikâyesi olanlar ve sigara kullananlar her yıl akciğer tomografisi çekilmeli” uyarısı yaptı.

“ÜÇTE BİRİNDEN SİGARA SORUMLU”

Akciğer kanserinin yüzde 90 sigara nedenli meydana geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaya, “Ayrıca gırtlak, ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, mesane, meme ve rahim ağzı kanserlerinin oluşumunda da sigaranın etkin rolü vardır. İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumlu tutulmaktadır” şeklinde konuştu.

DHA

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