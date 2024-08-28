Akciğer kanserini tarihe gömecek gelişme

En tehlikeli kanser türü olan akciğer kanserinin artık can alamayacağı ileri sürüldü. Dünya çapında her yıl yaklaşık 1,8 milyon insan bu hastalıktan ölüyor. Almanya'da bu rakam 44 bin civarında. Özellikle ilerlemiş vakalar, hastaları çok az umutla baş başa bırakıyor.

Akciğer kanserine yakalanan hastaları sevindiren haber Almanya'dan geldi. Akciğer kanserine karşı geliştirilen bir aşının ilk klinik denemesi kısa süre önce başladı. İlacı Alman Biontech şirketi üretti.

7 ülkede (İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye) toplam 130 kanser hastası, ameliyat ya da radyoterapi öncesi erken evrelerdeki kişilerin yanı sıra geç evrelerdeki ya da tekrarlayan kanserli kişiler de dahil olmak üzere mRNA aşısıyla tedavi edilecek.

İlk hasta ve çalışma katılımcısı Londra'dan Janusz Racz oldu. Sağ akciğerinde 1 Mayıs 2024'te tesadüfen bir tümör keşfetti.

DOKTORLAR 5 AY ÖMÜR BİÇTİ

Doktorlar tedavi olmaksızın 67 yaşındaki hastaya 4 ile 5 ay ömür biçti. Racz kemoterapi ve radyoterapi gördü, ancak doktorlara göre 5 yıllık hayatta kalma oranı sadece yüzde 35'ti.

Racz, doktoru ve ailesiyle artıları ve eksileri tarttıktan sonra yeni aşıyı test etmeyi kabul etti. Daha sonra, her biri kanser hücrelerinin farklı yüzey özellikleri için farklı RNA iplikleri içeren, her biri beş dakika arayla altı aşı alan ilk deneme katılımcısı oldu.

Altı hafta boyunca her hafta altı enjeksiyon aldı. Bunu, her 3 haftada bir enjeksiyonlarla 54 haftalık bir tedavi aşaması izliyor.

Racz, “Denemeye katılmaya karar verdim çünkü kanser hücrelerine karşı koruma sağlayacağını umuyorum. Ama aynı zamanda bu araştırmaya katılmamın gelecekte başka insanlara da yardımcı olabileceğini ve bu tedavinin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunabileceğini düşündüm” dedi.